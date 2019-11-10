شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب نفسي يتحدث عن وفاة هيثم أحمد زكي: «الوحدة قاتلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، تأثير الوحدة والحالة النفسية على صحة الإنسان، وذلك عقب وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي يوم الخميس الماضي، بعد هبوط في الدورة الدموية، وحديثه طوال الوقت عن الوحدة التي يعيش فيها.

Advertisements

وقال المهدي، في اتصال هاتفي مع عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية» على شاشة «إم بي سي مصر»، إن الوحدة من الممكن أن تؤدي للموت، متابعاً: «الوحدة قاتلة بلا أدنى شك، وكلمة قاتلة ليست مجازية لكنها قاتلة علمياً».

وعن الوضع النفسي للراحل هيثم أحمد زكي، قال إنه عانى كثيراً من الوحدة والوضع النفسي السيئ بداية من وفاة جدته لأنها كانت الراعي الرئيسي والمباشر له، بسبب انشغال والده الدائم، ومن ثم وفاة والدته ووالده بمرض خطير «السرطان»، فكل هذه الذكريات المؤلمة أدت للتأثير النفسي الكبير عليه.

وأشار المهدي إلى أن إحدى الدراسات الحديثة أثبتت أن الذين يعانون من وحدة لفترات طويلة تزيد على 4 سنوات تزيد نسبة وفاتهم المبكرة وتزيد نسبة الإصابة بارتفاع ضغط القلب وجلطات القلب والسكتات الدماغية كما يضطرب جهاز المناعة لديهم بنسبة عالية جدا.