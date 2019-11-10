شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
اشتمل البروتوكول على التعاون فى مجالات العمل البحثى المشترك وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تعليمية وتدريبية مختلفة ودعم وتسويق التكنولوجيا والإبداع ودعم براءات الإختراع وريادة الأعمال ونشر سياسة الملكية الفكرية والمشاركة في المؤتمرات العملية وورش العمل والندوات البحثية العلمية فى مجال البحث العلمى والمؤتمر الدولى لبحوث وإبتكارات الطلبة والمسابقات الدولية التى تتم لدى الطرفين.
وعلى هامش فعاليات توقيع البروتوكول تم الإعلان عن تقديم حافظة الإيداع الخاصة بتسجيل براءة الاختراع بمكتب تسجيل براءات الاختراع المصرى بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا من خلال مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا، ودعم براءات الاختراع بالكلية الفنية العسكرية تحت عنوان " مخلوط مبتكر لتحسين الرقم الأوكتيني للجازولين المصرى " والذي يعد إحدى ركائز التعاون بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة القاهرة.
والجدير بالذكر أن الفريق البحثى المشترك المكون من الكلية الفنية العسكرية وأعضاء كلية الهندسة بجامعة القاهرة وجامعة بورسعيد والدكتورة منال محمد متولى الباحثة فى مجال البترول بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول ( ميدور ).
ونجح فى إنتاج مخلوط مبتكر يعمل على رفع الرقم الأوكتينى للجازولين المصرى من 80 إلى 92 وذلك باستخدام إضافات قليلة التكلفة.
وأظهر هذا المخلوط نتائج جيدة من حيث الانبعاثات البيئية وكفاءة الاحتراق ومعدلات تآكل المحرك ومخطط البدء فى الإجراءات التى تتضمن تنفيذ تجارب الأداء علي المستوى النصف صناعى ودراسة الجدوى الإقتصادية فى حالة وضع هذه الفكرة البحثية فى حيز التنفيذ الفعلى فى السوق المحلى.
كانت هذه تفاصيل خبر بروتوكول تعاون بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.