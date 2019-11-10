بروتوكول تعاون بين إدارة التدريب المهنى للقوات المسلحة مع إحدى الشركات

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ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون بين الطرفين فى مجال التعليم والتدريب الفنى والتكنولوجى والمهنى والتعاون في مجال الإبتكارات والتطوير ومساعدات التدريب لتوظيف الشباب وزيادة التنافسية بما يتوافق مع تنمية الدولة في الحاضر والمستقبل واستراتيجية الدولة حتي عام (2030).
كما ينص البروتوكول، على النهوض بمستوى التعليم الفنى والتدريب المهنى، وتقديم الدعم الفنى والتقنى لإدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة، طبقاً للمعايير الدولية المتبعة فى أنظمة التعليم الفنى، لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من خريجي التعليم الفنى، علاوة علي توفير فرص العمل في الأسواق الخارجية من العمالة المصرية المتميزة، وتبادل الخبرات فى مجال التعليم والتدريب المهنى، بما يعود بالنفع علي المجتمع ككل، وكذلك اعتمادها منهج التعليم والتدريب المزدوج كهدف لصقل مهارة الأيدى العاملة وفقاً للمعايير القومية والدولية.
حضر مراسم توقيع البروتوكول مساعد رئيس هيئة التسليح ومدير إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة.
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