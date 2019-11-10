شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد على بعض خطوط الهيئة نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات، وهى كالتالي: أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة ثانياً : خط القاهرة / السد العالي متوسط تأخيرات القطارات كالآتى :- - القاهرة / أسيوط مدة 40 دقيقة Advertisements - أسيوط / أسوان مدة 40 دقيقة ثالثاً : خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجارى تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات ودعت المسافرين إلى اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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