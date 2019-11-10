شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح طريق الكريمات الصحراوى بعد زوال الشبورة وانتظام حركة السيارت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، فتح طريق الكريمات الصحراوى فى الاتجاهين للقادم من المنيا إلى القاهرة و العكس بعد زوال الشبورة وسط انتشار الخدمات. وتهيب ادارة المرور بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق خلال الأيام المقبلة بسبب الشبورة وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات. Advertisements كانت إدارة المرور أغلقت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد طريق الكريمات الصحراوى فى الاتجاهين، بسبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث.

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