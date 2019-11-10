شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة 100 مليون صحة: الحرص على النظافة الشخصية يحمى من 4 أمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مبادرة 100 مليون صحة، إن المحافظة على النظافة الشخصية للأطفال والالتزام بالعادات الصحية يحمى الطفل من الإصابة بأمراض مثل الإسهال والقىء أو الإصابة بالديدان المعوية، التى تسبب الإصابة الأنيميا.

وأكدت مبادرة 100 مليون صحة، توفر توعية كاملة لطلاب المدارس والجامعات بنمط الحياة الصحى للحماية من الإصابة بالأمراض المختلفة.

وأوضحت مبادرة 100 مليون صحة أنه يمكن التواصل مع خبراء للمبادرة عن طريق السوشيال ميديا، للتعرف على التغذية السليمة وسلسلة النصائح التى تقدم للأطفال.