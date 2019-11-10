شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة 100 مليون صحة: الحرص على النظافة الشخصية يحمى من 4 أمراض والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت مبادرة 100 مليون صحة، توفر توعية كاملة لطلاب المدارس والجامعات بنمط الحياة الصحى للحماية من الإصابة بالأمراض المختلفة.
وأوضحت مبادرة 100 مليون صحة أنه يمكن التواصل مع خبراء للمبادرة عن طريق السوشيال ميديا، للتعرف على التغذية السليمة وسلسلة النصائح التى تقدم للأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة 100 مليون صحة: الحرص على النظافة الشخصية يحمى من 4 أمراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.