"شعراوي" يوجه بتشكيل فرق رصد لشن حملات تفتيش مفاجئة على الأحياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بتشكيل فرق رصد ميداني من قطاعي التفتيش والرقابة وخدمة المواطنين بالوزارة، للقيام بجولات مفاجئة على عدد من الأحياء والمراكز والمدن بكافة محافظات الجمهورية.

وطالب شعراوي، فرق الرصد بالاستماع إلى أراء المواطنين فيما يخص الخدمات المقدمة إليهم من المحليات ومدى تواصل رؤساء الأحياء والمدن والمراكز معهم للاستماع إلى شكواهم، بالإضافة إلى رصد تطورات الوضع في الشوارع والطريق والميدان الرئيسية بتلك المناطق على الطبيعة فيما يخص أعمال النظافة والإشغالات وإزالة التعديات ومخالفات البناء.

وكشف وزير التنمية المحلية، عن أنه سيقوم بجولات مفاجئة لعدد من الأحياء والمراكز في محافظات القاهرة الكبرى خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها للمحافظات والتي كان أخرها الأسبوع الماضي بحي العمرانية بمحافظة الجيزة، خاصة بعد تلقي الوزارة مجموعة من الشكاوى من أعضاء مجلس النواب والمواطنين في عدد من محافظات الجمهورية بسبب تدني مستوى الخدمات اليومية وتراكم القمامة في بعض الشوارع وبعض الإشغالات اليومية التي تؤثر على حركة المرور وسير المواطنين في الشارع.

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وقال شعراوي، إنه سيتابع أولًا بأول تقارير فرق الرصد الميداني عقب الجولات التي سيقوموا بها والتي ستبدأ قريبًا، وتتضمن مجموعة من الصور والفيديوهات التي ترصد الوضع على الطبيعة فيما يخص الخدمات التي تقدمها المحليات للمواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات سيتم رصدها أو تقصير في أداء العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستستمر في تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية والمدن والأحياء لرصد أي مخالفات والتعامل معها بصورة سريعة، ومن يثبت تقصيره في أداء عمله سيتم استبعاده بالتنسيق مع المحافظين.

وشدد الوزير، على أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظين تبحث بصورة مستمرة عن العناصر والكوادر المحلية المتميزة لدفعها إلى مواقع المسئولية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتحسين الخدمات المقدمة من المحليات إلى كافة المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وسرعة حلها والتواصل معهم وعدم الجلوس في المكاتب والتواجد بين المواطنين بصورة مستمرة.