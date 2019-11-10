احذروا الأطفال الأكثر إصابة.. ننشر خطة "الصحة" لمواجهة الإنفلونزا بالمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

شددت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة تطبيق خطتها للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية، والالتزام بالشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية.

وتضمنت الخطة التي حصل عليها الخليج 365، عددًا من التعليمات والالتزامات الواجب اتباعها للتعامل مع الأمراض، وجرى إرسالها للمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، والتي بدورها أرسلتها إلى المدارس المختلفة.

وأشارت الخطة إلى أن هناك بعض الأمراض المعدية القادرة على الانتقال بسهولة بين التجمعات البشرية، وخاصة بين الفئات المماثلة في السمات مثل تلك التي تحدث في المدارس وغيرها من المنشآت التعليمية، ومنها تلك الأمراض المعدية التي تنتقل من خلال الجهاز التنفسي مثل: الإنفلونزا والنكاف والحصبة.

ومن بين الأمراض التي تضمنتها خطة الصحة، "الإنفونزا" والتي يزداد معدل الإصابة بها مع فترات الشتاء.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن فيروس الإنفلونزا ينتقل من شخص لآخر عن طريق الرذاذ المتطاير نتيجة السعال أو العطس، ويمكن انتقال الفيروس من خلال الأيدي والأدوات الملوثة ويكثر معدل الإصابة في الأطفال عن البالغين، لذا فإن أهم أسباب انتشار الفيروس في المجتمع إصابة الأطفال في السن المدرسي والطلاب بصفة عامة في سنوات الدراسة المختلفة.

وتتراوح فترة الحضانة (منذ الإصابة حتى ظهور الأعراض) من يوم إلى 4 أيام، وقد يظهر المرض في عدة صور كحالات متفرقة.

الأعراض:

تتمثل الأعراض الشائعة في: الحمى، والرعشة، السعال، احتقان الحلق، الصداع، آلام بالعضلات، وتستمر الحمى لمدة 3 أيام.

وأكثر المضاعفات المتعلقة بالرئة شيوعًا، هي: الالتهاب الرئوي الفيروسي، والالتهاب الرئوي البكتيري الثانوي.

الوقاية:

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تشمل طرق الوقاية: غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار، والتأكد من تغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس، ومن الأفضل استخدام مناديل والتخلص منها بعد الاستعمال مباشرة، وإبعاد اليدين عن الفم والأنف والعين.

كما تشمل طرق الوقاية: الحرص على التنظيف المستمر للأسطح والأرضيات بالمطهرات، والتزام المنزل عند الشعور بأعراض الإنفلونزا، وتجنب الأماكن المزدحمة.

التطعيم والعلاج:

تطعيم الإنفلونزا الموسمية يقي من المرض في موسم الإنفلونزا، مع مراعات استمرارية التطعيم الموسمي، وذلك للطبيعة المتغيرة للفيروس.

وبالنسبة للعلاج، فإنه متوفر بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، وهو عقار يستخدم ضد فيروس الإنفلونزا ويقلل من حدة المرض والمضاعفات الناتجة، وتزداد كفاءته إذا استخدم خلال 48 ساعة الأولى من بداية المرض ولا يجب تناوله إلا باستشارة الطبيب المختص.

الإجراءات الوقائية:

- يراعى إعطاء إجازة للمصاب لمدة لا تقل عن 5 أيام وحتى زوال الأعراض.

- يراعى متابعة المخالطين في المنزل وفي المنشآت التعليمية ومراقبتهم لترصد المرض.

- ضرورة رفع وعي المخالطين عن المرض وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه.

ونصحت خطة وزارة الصحة باستخدام عقار "التاميفلو" في حالة الإصابة بالإنفلونزا طبقًا لجرعات: