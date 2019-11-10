شكرا لقرائتكم خبر عن «الصوفية» تحتفل بالمولد النبوي بموكب من «الجعفري» إلى المشيخة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم الآلاف من مريدى الطرق الصوفية مسيرة للاحتفال بالمولد النبوى الشريف، انطلقت من مسجد صالح الجعفرى إلى مقر مبنى المشيخة العامة الجديد بالجمالية.

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وحمل المريدون لافتات تحمل أسماء الطرق التى يتبعونها وأعلاما ملونة «حمراء وصفراء وخضراء وسوداء»، ورددوا الإنشادات الصوفية وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشر أفراد الأمن فى جميع المحاور المرورية التى سارت بها المسيرة مع إغلاق الحركة المرورية للمركبات لعدم إعاقة المسيرة الصوفية. وفوجئ المشاركون بتغير مسار المسيرة لأول مرة منذ عقود طويلة، حيث تحركت المسيرة إلى مقر مبنى المشيخة العامة الجديدة بدلًا من توجهها إلى مسجد الحسين، بناء على قرار الأجهزة الأمنية من أجل سهولة تأمين المسيرة.

وفى أسوان، احتفل الأهالى وسط زغاريد النساء ومواكب الخيالة واستعراض التحطيب، وشارك أهالى قرية الكاجوج فى الاحتفال، فى عادة سنوية، حيث تخرج القرية بالكامل عن بكرة أبيها رجالا ونساء وأطفالا للموكب فى جماعات تطوف شوارع وأزقة القرية وتتعالى الأناشيد فى موكب تتقدمه الخيول والفرسان والمحتفلون.

وفى المنيا، حذر اللواء محمود خليل، مدير الأمن، المواطنين والطوائف الدينية من تنظيم مسيرات عشوائية للاحتفال بالمولد النبوى الشريف، حفاظا على استقرار الأمن، وتفويت الفرصة على أى عناصر خارجة عن القانون قد تندس وسطهم لإثارة الشغب.