أسقف منفلوط يدشن كنيسة جديدة ويرقي سبعة قساوسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دُشِنت صباح اليوم كنيسة السيدة العذراء بقرية بني عديات التابعة لإيبارشية منفلوط بيد الأنبا ثاوفيلس أسقف الإيبارشية، وبمشاركة الآباء الأنبا لوكاس أسقف ابنوب والفتح والأنبا يوأنس أسقف أسيوط والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق. ودُشِن المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين والمذبح البحري على اسم الشهيد مارمينا والقديسين الأنبا كاراس والبابا كيرلس السادس. كما تمت صلوات إقامة المكرسة لخمس من طالبات التكريس البتولي للخدمة بالإيبارشية. وخلال القداس الإلهي الذي أقيم عقب تدشين الكنيسة تمت صلوات ترقية سبعة من كهنة الإيبارشية لرتبة القمصية، وهم: القمص بنيامين القمص ثاوفيلس. Advertisements القمص جرجس جاد. القمص إسحق سليمان. القمص غبريال حكيم. القمص داود خليل. القمص جرجس القمص أثناسيوس. القمص بولس القمص بسطوروس.

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