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اللجنة الكنسية للتربية الدينية المسيحية تجتمع بدير العزب بالفيوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الفرعية للتربية الدينية بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لقاءًا أمس واليوم بدير القديس الأنبا أبرآم بالعزب، الفيوم.

شارك في اللقاء صاحبا النيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية ومقرر اللجنة المجمعية للتربية الدينية إلى جانب الآباء الكهنة المسئولين عن التربية الدينية بالإيبارشيات  وموجهو العموم والموجهون الأُوَل للتربية الدينية المسيحية من مختلف محافظات الجمهورية وكذلك مسئولو التربية الدينية المسيحية بوزارة التربية والتعليم.

ألقى الأنبا أبرآم محاضرة حملت عنوان "سمات التعليم الصحيح" كما ألقى نيافة الأنبا هرمينا محاضرتين الأولي بعنوان "بين التلمذة والتعليم" والثانية بعنوان "الإفراز والتمييز".

وتم تقديم شهادات التقدير المقدمة من وزارة التربية والتعليم للأنبا هرمينا واثنين من الموجهين العموم بإيبارشيتي الفيوم وبني مزار تقديرًا لدورهم الفعال في هذا المجال. 

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وعلي هامش اللقاء عقد المشاركون  عدد من ورش العمل  لتبادل الخبرات والاقتراحات في مجال تدريس التربية الدينية المسيحية.

وفي الختام  تم استعراض ما نتج عن هذه الورش من اقتراحات وتوصيات.

كما تفقد الأنبا هرمينا معرضًا للأنشطة الطلابية بالمراحل التعليمية المختلفة حول الموضوعات التي يتم دراستها بالمناهج الدراسية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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