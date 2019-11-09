شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ شريعة: النبي محمد «سبق نابليون» فى وضع التكتيات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد الصاوي، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن كتاب الأديب الراحل عباس محمود العقاد «عبقرية محمد» كان كتابا مجددا، لأنه أكد عبقرية النبى فيما يخص الناحية العسكرية، حيث نفى العقاد في كتابه أن يكون انتشر بحد السيف.
أضاف «الصاوي»، خلال لقاءه مع برنامج «المساء مع قصواء» على قناة «Ten»، أن «الجهاد لم يفرض إلا 13 عاما فقط، كما أن الجهاد يكون بأمر من رئيس الدولة»، مشيرا إلى أن «الرسول رفض قتال المسلمين للمشركين عندما كانوا في مكة لأنه لم يكن هناك دولة للإسلام، وكان يخاف من تصرفات البعض، وخاف على وطنه مكة».
وتابع «الصاوى» أن «النبى محمد سبق القائد الفرنسى نابليون بونابرت في وضع التكتيات العسكرية، حيث كان يهاجم الجيوش ويرفض غزو المدن».
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