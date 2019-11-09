شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة تتفقد مصنع سماد أبوزعبل بعد إصابة 27 مواطنًا بالاختناق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، مساء السبت، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، لتفقد مصنع أبوزعبل للأسمدة بعد تعرض 27 مواطنًا من قاطني عزبة سمك بأبوزعبل التابعة لمركز ومدينة الخانكة للاختناق، للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة أسباب صعوبة تنفس المواطنين، والتأكد من كونه نتيجة الغازات والأدخنة الناتجة من المصنع أو نتيجة عامل من العوامل والملوثات الأخرى أم ليس له علاقة بالمصنع.

وأكدت الوزيرة أنه تم الدفع بفريق فني متخصص بجهاز شؤون البيئة لأخذ عينة من الهواء، والانبعاثات الصادرة عن المصنع باستخدام الأجهزة الحديثة المعدة لهذا الغرض، للوقوف على مدى احتوائها على ثمة ملوثات من عدمه ومن المقرر أن تظهر نتيجة التحليل الأولي خلال ٢٤ ساعة من وقت أخذ العينة.

ووجهت الوزير الفريق الفني بأخذ عينة من الهواء والبيئة المحيطة بالمصنع من الخارج وحتى حدود العزبة والمناطق المجاورة للوقوف عن مدى احتوائها على أي ملوثات من عدمه وأسبابها، في حال ثبوت وجودها. ومن المقرر أن تظهر نتيجة التحليل خلال خمسة أيام من وقت أخذ العينات.

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من جهته، قال محافظ القليوبية: «لم يثبت حتى الآن مدى صحة تلك الواقعة وأسبابها، وحرصاً من المحافظة على الوقوف على حقيقة الأمر حتى يتسنى اتخاذ اللازم حياله على وجه السرعة، فقد تم أخذ عينة من مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة بواسطة الأجهزة المختصة بوزارة الصحة لتحليلها للوقوف على مدى احتوائها على أي ملوثات كيمائية من عدمه ومن المقرر أن تظهر نتائج التحليل خلال ٢٤ ساعة على الأكثر».

أضاف المحافظ أن «صحة المواطن خط أحمر ولن يسمح بأي شيء يتسبب في إلحاق الضرر أو يتسبب في ضرر المواطنين وبمجرد الحصول على نتائج العينات التي تم أخذها من قبل جهاز شؤون البيئة ومديرية الصحة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وغلق أي منشأة تعرض حياه المواطنين للخطر».

كان بعض المواطنين قاطني منطقة عزبة سمك قد عانوا من صعوبة تنفس بزعم أن السبب في ذلك هو الغازات والأدخنة الصادرة عن مصنع أبوزعبل للأسمدة الكائن على ترعة الإسماعيلية من الاتجاه المقابل للعزبة، وتم تحويلهم جمعيًا وعددهم ۲۷ حالة للكشف الطبي بأحد المستشفيات الحكومية بالمحافظة، وتم شفاؤهم جميعًا، وخرجوا من المستشفى بعد التأكد من سلامتهم الصحية وعدم الحاجة لحجزهم بالمستشفى.

وأكدت المحافظة أنه «تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وأنه لا توجد ثمة مخاطر تحيط بالمواطنين في الوقت الحالي، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات حيال الأمر على ضوء ما سوف تسفر عنه نتيجة التحاليل للعينات وسوف يعلن عن ذلك أولًا بأول في حينه».