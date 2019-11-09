شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اختناق 27 شخصًا.. سحب 3 عينات من الهواء في محيط مصنع سماد أبوزعبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سحبت اللجنة المشكلة بقرار الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، السبت، 3 عينات من الهواء في محيط شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، لإرسالها إلى المعامل المركزية بالمديرية لقياس نسبة ثاني أكسيد الكبريت والملوثات الأخرى الناتجة عن النشاط الصناعي.

كما سحبت اللجنة عينات من المياه من أماكن متفرقة داخل المصنع، تمهيدًا لإرسالها إلى المعامل المركزية لفحصها، وما زالت أجهزة الرصد البيئي تعمل على سحب العينات حتى الآن.

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وأكدت اللجنة أن جميع الحالات المصابة بالاختناق، السبت، خرجت من مستشفى الخانكة المركزي بعد عمل الفحوصات والكشف الطبي وأخذ العلاج، وأعدت اللجنة تقريرًا للعرض على وكيل وزاره الصحة ومحافظ القليوبية.

كانت مستشفى الخانكة العام في مقرها المؤقت بقرية أبوزعبل استقبلت، مساء الجمعة، 27 حالة من عزبة «سمك» الواقعة في الضفة الثانية لترعة الإسماعلية المقابلة لمصنع أسمدة أبوزعبل، مصابة بإغماء واختناق إثر استنشاق أدخنة.

وقال مرافقو الحالات إن السبب مصنع الأسمدة، المقابل للعزبة تحرر محضر بالواقعة واخطرت الاجهزة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيما أكد مصدر مسؤول بالمصنع أن «ما حدث ادعاء من المواطنين، وأن المصنع كان مغلقًا يوم الجمعة وهو إجازة رسمية وليس هناك أي ورديات عمل في ذلك اليوم».