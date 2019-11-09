شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اختناق 27 شخصًا.. أهالي الخانكة يحررون محضرًا ضد مصنع سماد أبوزعبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرر أهالي عزبة سمك في أبوزعبل بالخانكة، السبت، محضرًا حمل رقم ٩٨٩٤ لسنة ٢٠١٩ إداري الخانكة، ضد مصنع السماد بالمنطقة، بعد إصابة 27 فردًا من الأهالي بالاختناق جراء الأدخنة المتصاعدة.

كان مستشفى الخانكة العام في مقره المؤقت بقرية أبوزعبل استقبل، مساء الجمعة، 27 حالة من عزبة «سمك» الواقعة في الضفة الثانية لترعة الإسماعلية المقابلة لمصنع أسمدة أبوزعبل، مصابة بإغماء واختناق إثر استنشاق أدخنة.

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وقال مرافقو الحالات إن السبب هو مصنع الأسمدة المقابل للعزبة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الأجهزة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيما أكد مصدر مسؤول بالمصنع أن «ما حدث ادعاء من المواطنين غير صحيح، وأن المصنع كان مغلقًا يوم الجمعة عند حدوث الاختناق، وهو إجازة رسمية وليس هناك أي ورديات عمل في ذلك اليوم».

من جهة أخرى، قال الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، إنه تم تشكيل لجنة من البيئة والصحة بإشراف الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة، لمعرفة أسباب حالات الاختناق، ومعاينة مصنع السماد للتوصل للسبب الحقيقي، مع إخطار فرع البيئة بالقاهرة ووزارة البيئة لبحث شكاوى الأهالي وكشف ملابسات الواقعة.