شكرا لقرائتكم خبر عن «مقاولي التشييد والبناء»: خفض أسعار مواد البناء ينشط القطاع العقاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن انخفاض أسعار مواد البناء يؤثر بالطبع على أسعار العقارات، حيث إن العقارات تتألف في المطلق من أرض وعمالة وخامات، وعندما ينخفض سعر الخامات تنخفض بالتأكيد أسعار العقارات.

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حوار واستثمار»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة «الصحة والجمال»، أن مقاولي العقارات عانوا كثيرا الفترة الماضية وخاصة مع قرار تحرير سعر الصرف، حيث تسبب في زيادة مواد البناء بنسبة كبيرة جدا، وبالتالي كان هناك خمول في حركة البيع والشراء نظرًا لارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

وتابع: «شركات المقاولات تحمّلت ما لا يتحمله بشر، ولكن مع انخفاض أسعار مواد البناء يؤدي إلى انخفاض أسعار الوحدات، مما يصب في مصلحة المواطنين والمقاولين نظرًا لزيادة نسبة القدوم على الشراء وتنشيط حركة المجال».