شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد القلب السابق: الاستماع إلى القرآن يُريح القلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، مدير معهد القلب السابق، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان نبى القلوب، حيث كان يعرف القلوب ويهتم بها.

أضاف «شعبان»، خلال لقائه ببرنامج «المساء مع قصواء» على قناة «Ten»: «الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اختار لفظ المضغة في حديثه الشريف كان ذا دلالة: (أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ)، كان اختيارًا مهمًا، لأن المضغة هي أهم قطعة في الجسم، مشيرًا إلى أن هناك عدة أعضاء في جسم الإنسان مرتبطة بالقلب، لكن تبقى الكُلى هي أكثر الأعضاء اتصالًا بالقلب».

تابع: «كثيرون يتعاملون باستهانة مع ضغط الدم، رغم أنه أمر خطير للغاية. الطقوس الدينية والاستماع إلى القرآن من الأشياء التي تريح القلوب»، مستشهدًا بدراسة حديثة تقول إن مجموعة من مرضى الاكتئاب استمعوا إلى سورة الرحمن بتلاوة الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، وخلصت إلى أن التلاوة «كانت أفضل من تناول العقاقير».