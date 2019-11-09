شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين «الإنتاج الحربي» و«مياسك» الكويتية للتعاون في تكنولوجيا المدن الذكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة «مياسك» للمدن الذكية والتجارة العامة الكويتية، وذلك لوضع إطار لتطوير المشروعات المشتركة المزمع تنفيذها بالتعاون بين الجانبين فى مجال نقل تكنولوجيا تصنيع أنظمة المدن الذكية، وكذا تحديد نطاق العمل ووضع الشروط والأحكام التى بموجبها يتعاون الطرفان لتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة مثل «إنشاء محطة التنقل الذكى متعدد الوسائط، إنشاء مركز الخدمات اللوجستية الذكية، إنشاء قرية للرياضة الإلكترونية الذكية، وغيرها»، والتى تسهم فى تلبية المتطلبات التكنولوجية للمدن الذكية المزمع إنشاؤها فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وتعد هذه المذكرة استكمالا للتعاون المشترك بين «الإنتاج الحربى» و«مياسك» الكويتية والذى بدأت أولى خطواته بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، الشهر الماضى فى مجال التعاون المشترك لتصنيع أنظمة «المدن الذكية الآمنة وقطاعاتها من الجيل الخامس، التحول الرقمى والسلامة والأمن، البنية التحتية، التصنيع الذكى»، وذلك فى ضوء التغيير الإيجابى الذى يشهده مناخ الاستثمار بمصر فى الفترة الحالية وارتفاع معدل التنمية والنمو الاقتصادى، والاستقرار الأمنى والتحول إلى المجتمع الرقمى.