شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: هذا الأمر يجعلك رفيق النبي محمد في الجنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن المرء يُحشر مع من أحب، مضيفًا: «رجل سأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فرد عليه الصلاة والسلام: وما أعددت لها؟ فقال الرجل: ما أعددت لها كثير صيام ولا كثير صلاة ولا صدقة، وإنما أعددت لها حب الله ورسوله، فقال له النبي: أبشر، المرء مع من أحب».
أضاف «الجندي»، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» عبر فضائية «dmc»، أن رجلاً أعرابيًا وقف أمام النبي وبكى، فسأله النبي: «ما يبكيك؟ فقال الرجل: يا رسول الله، إني أحبك وأخشى أن يفرق الموت بيني وبينك، فيرد النبي: لِمَ يا رجل، ألا تطمع في الجنة؟ رد الأعرابي على رسول الله، قائلًا: يا رسول الله إن دخلت الجنة ستكون في منزلة لا أرقى أنا لها، فضحك النبي، صلى الله عليه وسلم، وقال: ألا تحب أن تكون رفيقي في الجنة؟ فقال الرجل: بلى، فقال النبي: كن أحسن الناس خُلقًا، فطمع الرجل وقال: إن كنت أحسن الناس خلقًا وأكثرت من الصلاة عليك، فبشره الرسول: أحملك على راحتي وأدخل بك الجنة».
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