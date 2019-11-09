شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يعاود الظهور بعد إصابته بوعكة صحية: «زرعت ووجدت النتيجة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه الإعلامي أحمد موسي رسالة لمتابعيه في أول ظهور له بعد بعودته من أزمة صحية مر بها خلال الأيام الماضية وتسببت في غيابه الأسبوع الماضى، قائلًا: «وحشتوني جدًا جدًا، وحملتوني مسؤولية أكثر من اللي كنت بتحملها، ولم أكن متخيل أن غيابي لعدة أيام لظرف طارئ أن أجد تعامل الناس هكذا».
أضاف: «زرعت ووجدت النتيجة بفضل من الله»، متوجهًا بالتحية والشكر لكل الناس في كل مكان من داخل مصر وخارجها، موضحًا أنه لم يكن يتوقع ويتخيل هذا الكم الكبير من السؤال والاطمئنان عليه.
تابع: «الموضوع جاء فجأة»، مشيرًا إلى أن دعوات الناس جعلت كل شيء يمر بسرعة، كما وجه الشكر لكل الصحفيين ورؤساء التحرير الذين حرصوا على الاطمئنان على حالته الصحية.
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