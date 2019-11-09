شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد القلب يحذر من تناول المنشطات والهرمونات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق محمد أسامة، مدير معهد القلب، على ما أشيع بأن وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي حدثت بسبب تناول المكملات الغذائية الخاصة بكمال الأجسام، قائلًا: «هناك 3 مخاطر الآن تهدد مصر هي: المنشطات والهرمونات والسيجارة الإلكترونية».

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أضاف مدير معهد القلب، في مداخلة مع برنامج «حضرة المواطن»، على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت: «المكملات تحتوي على بروتينات مركزة، بصورة لا توجد بها أي ضوابط، ومن المهم مراجعة هذه المكملات للتأكد من وجود منشطات من عدمه».

وأشار إلى أن «البروتينات الزائدة لا يتقبلها الجسم، لذلك يضاف إليها بعض الهرمونات لكي يتقبلها الجسم، وهذا الأمر يُحدث خللًا في نظام الجسم الذي نظمه الله عز وجل».