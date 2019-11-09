شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الحملات لإيقاف «مافيا البناء المخالف» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي شرق الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، السبت، بعدد من الحملات المتتالية للتصدي لظاهرة المخالفات بنطاق الحي، والعمل على منع أي أعمال بناء مخالف في المهد وفرض الانضباط والالتزام بالقانون.

وأكدت «شعبان»، في تصريحات صحفية، السبت، أن لجنة التحفظ والتدخل السريع بالحي قامت بحملة مكبرة لإزالة المخالفات ومنعها في المهد، وتوجهت الحملة للعقار الكائن رقم 27 ش 20 عزبة سكينة، وتم فك شدة خشبية بالدور الرابع علوي، كما تم التوجه أيضًا للعقار الكائن بمنطقة الحسينية أبيس الثانية وتم فك شدة خشبية بالدور الثاني علوي والتحفظ على كمية من حديد التسليح والأخشاب.

أضافت «شعبان» أنه تم إيقاف أعمال البناء بالعقار الكائن رقم 4 عزبة الشيخ عبدالحميد طريق 6 أكتوبر، وتم فك شدة خشبية بالدور الثاني علوي، كما توجهت الحملة للعقار الكائن عزبة الشيخ الصغرى منطقة خورشيد القبلية تم فك شدة خشبية بالدور الثاني علوي، وكذلك العقار الكائن بشارع أبوبكر الصديق من شارع مدرسة تيمور منطقة سموحة الجديدة، وتم فك شدة خشبية بالدور الثاني علوي والتحفظ على سيارة محملة بالأخشاب. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.