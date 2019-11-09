شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تحذر من جمع تبرعات لشحن عدادات المساجد: ملتزمون بالإنفاق على المرافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة الاوقاف، قيادات الادارات الفرعية، ومفتشى المساجد من جمع تبرعات لشحن عدادات المساجد مسبقة الدفع. واكدت الوزارة، فى منشور رسمى، عممته على مديرياتها والادارات الفرعية، انها ملتزمة بشحن عدادات الكهرباء والمرافق مسبقة الدفع. Advertisements وطالبت الاوقاف مفتشيها بالمرور على المساجد لفحص العدادات طوال الشهر لتكرار الشحن حتى لا ينفذ الرصيد وتنقطع الخدمة. يشار إلى أن مساجد الأوقاف، تشهد تركيب عدادات الدفع المسبق لضبط الاستخدام، والابتعاد عن التقديرات الجزافية للاستخدام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الأوقاف" تحذر من جمع تبرعات لشحن عدادات المساجد: ملتزمون بالإنفاق على المرافق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.