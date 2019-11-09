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وزير الطيران يشكر العاملين بمطار شرم الشيخ لتعاملهم بإحترافية مع حريق إطارات طائرة أوكرانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير الطيران المدني الشكر للعاملين بمطار شرم الشيخ على احترافيتهم العالية  في التعامل مع اندلاع حريق في إحدي إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا رحلة رقم SQP7153 والذي كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة.

 

وصرح مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني أنه قد تعرضت طائرة تابعة لشركة اسكاى اب الأوكرانية بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ لنشوب حريق في إحدي إطاراتها، نتيجة تسرب زيت الهيدروليك علي إطارات الطائرة مما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته  .

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وأوضح المصدر قام على الفور فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ فى مطار شرم شرم الشيخ بإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقى أجزاء الطائرة ، كما تم إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة واتباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم. 

 

من جانبه أشاد قائد الطائرة الأوكرانية بطاقم الخدمات الأرضية و فريق الطوارىء بمطار شرم الشيخ على الأداء الإحترافي في التعامل مع الحريق من حيث سرعة الاستجابة و الدعم السريع في إطفاء الحريق و إخلاء الركاب دون أي خسائر في الأرواح.

 

 

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