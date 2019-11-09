شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يشكر العاملين بمطار شرم الشيخ لتعاملهم بإحترافية مع حريق إطارات طائرة أوكرانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير الطيران المدني الشكر للعاملين بمطار شرم الشيخ على احترافيتهم العالية في التعامل مع اندلاع حريق في إحدي إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا رحلة رقم SQP7153 والذي كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة.
وصرح مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني أنه قد تعرضت طائرة تابعة لشركة اسكاى اب الأوكرانية بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ لنشوب حريق في إحدي إطاراتها، نتيجة تسرب زيت الهيدروليك علي إطارات الطائرة مما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته .
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