"القاهرة" تكشف حقيقة زيادة قيمة إيجار شقق المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت محافظة القاهرة، اليوم السبت، إنه لا صحة لما تم تداوله بشأن زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإسكان الخاصة بمشروعات إسكان المحافظة.

وأضافت المحافظة، في بيان صحفي، أن ما تم تداوله، مخالف للحقيقة وخاصة بالنسبة للإسكان الاجتماعي الخاص بالحالات القاسية.

وأكدت المحافظة، أنه لا مساس أو تحريك لقيمة الإيجارات بكافة المشروعات.