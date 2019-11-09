أحمد عمر هاشم: الله بشر النبي بأنه سيرضيه في أمته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن الله عز وجل أعلى من شأن نبيه ومصطفاه قبل خلق آدم، فقال صلى الله عليه وسلم: "كنت نبيًا وآدم بين الطين والتراب"، ووعده بأن يرضيه في أمته.

وأضاف هاشم خلال كلمته باحتفالية الطرق الصوفية بالمولد النبوي، مساء اليوم السبت، في مسجد الإمام الحسين: "أرسل الله أمين الوحي جبريل إلى رسوله يسأله عما يحزنه وهو أعلم، ليشهد الملائكة والملأ الأعلى والأدنى برحمة وعظم خلق هذا النبي فقال أمتي، فأعاد الله جبريل ليبشره بأنه سيرضيه في أمته"، متابعًا: "هذه بشرة لنا، فقد كان نبينا عطوفًا ورحيمًا بالأمة يتفقد أصحابه فيرى أحدهم حزينا فيسأله، ويهون عنه"، مؤكدًا أن الله عزو جل لم يقسم بنبي قط ولا بحياته مثلما فعل بمحمد عندما قال: "لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون".

ووجه عضو هيئة كبار العلماء رسالة إلى المسلمين في ختام كلمته قائلاً: "اجمعوا شملكم، ووحدوا صفكم، وكونوا عباد الله إخوانا".

شارك في الاحتفالية، الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، وكيل أول مجلش النواب، والدكتور محمد أبوهاشم شيخ الطريقة الهاشمية، والشيخ خالد خضر وكيل أوقاف القاهرة.