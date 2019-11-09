بعد تغريم شركة "حشرات".. كيف يواجه قانون المعلومات "رسائل المحمول المزعجة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

فرض حكم تغريم إحدى شركات إبادة الحشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة على الهواتف، تساؤلًا حول أحقية المواطنين في مقاضاة تلك الشركات، وكيفية مواجهتهم بقانون مكافحة جرائم المعلومات الجديد.

عن ذلك، قال المحامي أحمد كمال الجنزوري، إن أي مواطن يحق له تقديم شكوى ضد أي شركة ترسل إليه رسائل مزعجة على الهاتف بشكل غير قانوني، إلى 3 جهات رسمية، وهم؛ مرفق خاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مباحث التليفونات، مباحث الاتصالات.

وأضاف "الجنزوري" في تصريحات لـ "الخليج 365"، اليوم السبت، أن الجهات سالفة الذكر عندما تتلقى الشكوى، تبت في فحواها، ومن ثم تُحرك دعوى قضائية ضد الشركة المقدم ضدها البلاغ إلى النيابة العامة "نيابة الشئون التجارية والمالية"؛ للتحقيق ومن بعدها تُحال الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية (جهة اختصاص)؛ للحكم فيها، وفق ما ينص عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأوضح الجُرم الذي تقوم به الشركات عن طريق الرسائل المزعجة بقوله: "لا يحق لأي شركة الحصول على أرقام خاصة، وإرسال رسائل ترويجية للمواطنين عبر أرقامهم الشخصية بدون إذن وترخيص مسبق من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس أو الغرامة وفق المادة 25 من قانون المعلومات".

وتنص المادة 25 من قانون تقنية المعلومات المستحدث خلال العام الماضي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإليكترونية لشخص معين دون موافقته".

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ويعاقب أيضًا بذات العقوبة كل من "منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".

يذكر أن المحكمة الاقتصادية، أصدرت اليوم حكمها رقم 647 لسنة 2019، بتغريم إحدى شركات إبادة الحشرات مبلغ 900 ألف جنيه، وذلك في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وذكر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان صحفي، أنه تقدم ببلاغ للنيابة العامة "نيابة الشئون المالية والتجارية" ضد شركات إبادة الحشرات وذلك بهدف مكافحة الرسائل النصية الإعلانية المزعجة للمواطنين ولمكافحة جرائم إجراء الاتصالات بطرق غير مشروعة، فيما أكد مصدر مسئول بالجهاز، أنهم بصدد تقديم بلاغات جديد ضد شركات جديدة.

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