أخبار مصر | "الحرية المصري" يقيم احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف بالفيوم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحرية المصري" يقيم احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف بالفيوم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما تقدم الدكتور صلاح حسب الله، بخالص التهاني للحضور بمناسبة المولد النبوي الشريف، متمنيا عودته على الشعب المصري بالخير واليمن والبركات، مؤكدا أن حزب الحرية المصري يسعى دائما لمشاركة المواطنين بالمحافظات جميع المناسبات حتى يكون معهم، خاصة وأن هؤلاء هم من يقفون خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية ضد كل المؤامرات الخارجية.
ودعا حسب الله، كل الأحزاب الوطنية بالاتفاف والاصطفاف حول الدولة والقيادة الوطنية من أجل الشعب والوطن وترك المصلحة الشخصية أو الحزبية والتفرغ للوحدة لصالح الوطن الذى يجمعنا ويحمينا.
كما وجه الأمين العام نداء إلى شباب وشابات الحزب بأخذ اخلاق وصفات النبى الكريم نبراسأ لهم فى أخلاقهم ومعاملاتهم اليومية والحياتية، قائلا "لنا فى نبينا الكريم الأسوة الحسنة".