شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بالأزهر: حسان بن ثابت صاحب أسمى رسالة شعرية فى الوجود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد جبر، المدرس المساعد بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، إن حسان بن ثابت مات وهو طاعن في السن، حيث عاش نحو 120 عامًا، 60 عامًا منها في الجاهلية والأخرى بعد الإسلام، مشيرًا إلى أن رغم وجود مراجع تؤكد أنه مات في السبعين، لكنه يميل إلى أنه مات وهو طاعن في السن.

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وأضاف «جبر»، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى، في برنامج «المساء مع قصواء» على قناة Ten، أن حسان كان من أشعر الشعراء في عصره، وكان أبواه وأبناؤه شعراء، مشيرا إلى أن الهدف الأساسى هو خدمة الإسلام، موضحا أن شعره كان من أكثر الشعر تأثر بالقرآن.

وأضاف الدكتور محمد جبر: «كان صاحب أسمى رسالة شعرية في الوجود»، مشددا على أن شعره كان سيفًا يسلط على رقاب أعداء الإسلام، لافتا إلى أن النبي كان يجل حسان، حيث كان يطربه شعره.

وأوضح «جبر» أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى حسان لواء الدفاع عن الدعوة الإسلامية، مؤكدًا أن «صلى الله عليه وسلم» كان يتذوق الشعر ويحب الاستماع له.