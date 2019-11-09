شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون بمطار شرم الشيخ ينقذون طائرة أوكرانية من «كارثة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، الشكر للعاملين بمطار شرم الشيخ على احترافيتهم العالية في التعامل مع اندلاع حريق في أحد إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا رحلة رقم SQP7153 والذي كان من الممكن أن يتحول إلى «كارثة».

Advertisements

وقال مصدر مسؤول بالوزارة، إن طائرة تابعة لشركة «إسكاى أب» الأوكرانية تعرضت بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ لنشوب حريق في أحد إطاراتها، نتيجة تسرب زيت الهيدروليك على إطارات الطائرة، ما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة لسخونته.

وأوضح المصدر أن فريق عمل شركة «مصر للطيران» للخدمات الأرضية، بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ في المطار، تمكنوا على الفور من إخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقى أجزاء الطائرة، كما تم إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة واتباع كل إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم.

من جهته، أشاد قائد الطائرة الأوكرانية بطاقم الخدمات الأرضية وفريق الطوارئ بمطار شرم الشيخ على الأداء الاحترافي في التعامل مع الحريق من حيث سرعة الاستجابة والدعم السريع في إطفاء الحريق وإخلاء الركاب، دون أي خسائر في الأرواح.