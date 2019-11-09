شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية تحذر من خطورة المنشطات والمكملات الغذائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة نبال عبدالرحمن، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، إن المكملات الغذائية قد تكون صحية لتعويض نقص معين، مثل نقص الحديد أو الكالسيوم، لكن المشكلة هي أن تعاطاها شخص سليم ويمارس الرياضة.
أضافت «عبدالرحمن»، في مداخلة مع برنامج «بالورقة والقلم»، السبت، أن المنشطات لا يصح لأي شخص تناولها، مشددة على أن حجم وتقوية العضلات يزداد بتناول الأطعمة والتغذية السليمة مع ممارسة ألعاب القوى السليمة، تحت إشراف مدرب.
وأوضحت أنه «ليست جميع المنشطات تحت إشراف منظمات الدواء المصرية، ولا أحد يعلم مكونات هذه المنشطات، وهناك منشطات تؤثر على الكبد والكلي وقد تصيب الإنسان بالضغط والسكر وغيرهما».
وتابعت: «هناك منشطات محذورة تمامًا وتؤدي للوفاة، وهي أي شيء فيها حقن، ويكون جميعها مهرب، موضحة أن هناك لجنة للمنشطات، وشددت على ضرورة وجود رقابة على الصيدليات وصالات الجيم التي تقوم ببيع المقويات غير المصرح بها».
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