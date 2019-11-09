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شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إزالة عقار الدقى المائل.. وحملة إشغالات بالعجوزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرت محافظة الجيزة فى أعمال إزالة العقار رقم 44أ بشارع التحرير بالدقى، المائل، لخطورته على المارة والسكان، وذلك بعد انتهاء إخلاء العقار بالكامل.
وفى السياق شن حى العجوزة برئاسة اللواء هانى العنانى، حملة لرفع الإشغالات اليومية حيث تم رفع عدد من الكراسي والترابيزات وكراتين وإستندات وموازين و ثلاجات من المحلات والمقاهى والأكشاك و الباعة الجائلين بشوارع وادى النيل و النيل الأبيض وشهاب والسودان وتم إيداع المصادرات بمخازن الحى مع تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.
حملات لرفع الاشغالات
أعمال إزالة عقار الدقى المائل
أعمال إزالة عقار الدقى المائل
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