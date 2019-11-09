شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: لا صحة لرفع قيمة الإيجارات بوحدات الاسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة القاهرة بأنه لا صحة لما تم تداوله بشأن زيادة القيمة الإيجارية علي وحدات الإسكان الخاصة بمشروعات إسكان المحافظة وخاصة الاسكان الاجتماعى الخاص بالحالات القاسية.

وأضافت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، أنه لم يتم المساس أو تحريك قيمة الإيجارات بكافة المشروعات، حرصا على رفع العبء عن كاهل المواطنين وعدم زيادة الأعباء الاقتصادية عليهم.

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يذكر أن محافظة القاهرة بها عدد كبير من مشروعات الإسكان الإجتماعى بمدن بدر و6 أكتوبر ومشاريع تطوير العشوائيات بمناطق الأسمرات والمحروسة وأهالينا بالسلام وروضة السيدة بالسيدة زينب .