شكرا لقرائتكم خبر عن مصر توكد أهمية تشجيع استثمار رجال الأعمال الأفارقة لتعزيز التكامل الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير أبو بكر حفنى مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية على أهمية تشجيع استثمار رجال الأعمال الأفارقة؛ بما يسهم فى تعزيز التكامل الاقتصادى بين مختلف دول القارة.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير حفنى ممثلا عن وزير الخارجية سامح شكرى فى الاجتماع الـ 18 لوزراء خارجية الدول الإفريقية والنوردية الذى عُقد بمدينة دار السلام التنزانية.

وذكرت وزارة الخارجية - فى بيان اليوم السبت - أن مساعد وزير الخارجية أبرز الدور المصر ى فى مجال السلم والأمن فى إفريقيا لاسيما فى إطار الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، واستضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، مشيرا إلى أهداف إنشاء المركز والدور الذى سيضطلع به لمساعدة الدول التى مرت بصراعات واضطرابات سياسية.

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واستعرض السفير حفنى جهود مصر لتشجيع الدول الإفريقية على التوقيع والتصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية التى توفر فرصا هائلة لتعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وشارك فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرئيس التنزانى جون ماجوفولى، بالإضافة إلى وفود 25 دولة إفريقية و4 دول نوردية.

وتضمن الاجتماع جلستين رئيسيتين خصصت الأولى لبحث جهود الدول المشاركة فى الاجتماع بمجال السلم والأمن، بينما تناولت الثانية أُطر التعاون بين الدول الإفريقية والنوردية فى مجالات التجارة والاستثمار والخدمات الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة.