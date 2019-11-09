شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تتسلم طائرة ثالثة بعد تحويلها من ركاب إلى شحن جوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن باسم جوهر، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر للطيران» للشحن الجوي، وصول الطائرة الثالثة من طراز «إيرباص» (A330-200P2F) إلى مطار القاهرة قادمة من ألمانيا، بعد تحويلها من طائرة ركاب لطائرة شحن جوي.

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وقال «جوهر»، في بيان للشركة، السبت، إن ذلك يأني في إطار خطة تحديث أسطول الشركة الوطنية «مصر للطيران» لطائرات الركاب والبضائع التي تتبناها وزارة الطيران المدني، والشركة القابضة لمصر للطيران.

وأضاف أن الشركة تعمل حاليا على توسيع سوقها إلى مناطق جديدة في أفريقيا وبعض الدول الخليجية والأوروبية، من خلال تدشين نقاط جوية جديدة، ضمن خطة الشركة للوصول إلى نقاط عديدة لفتح أسواق جديدة.

وتعد هذه الطائرة الثالثة لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، بعد أن تسلمت مؤخرا طائرتي شحن من طراز إيرباص (A330-200P2F) بعد تحويلهما من طائرات ركاب إلى طائرات شحن بضائع، تسع الواحدة حمولة 60 طنا، تم التعاقد على تحويلهما بالتعاون مع شركة «إيرباص» العالمية المصنعة للطائرات وشركة «EFW» العالمية المتخصصة في هذا المجال.