شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات ونواب الإسماعيلية يشهدون احتفالية المولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، السبت، الاحتفال الدينى الذي نظمته مديرية الأوقاف بالتعاون مع أجهزة المحافظة بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف، تحت عنوان «رسول الإنسانية»، والذى أقيم بمسجد الشهداء بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث.

حضر الاحتفال اللواء حسام الحسينى، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والمقدم محمد سمير، المستشار العسكرى للمحافظة، والنواب اللواء أشرف عمارة والمستشار عبدالفتاح عبدالله والدكتور سامى هاشم، والشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ وحيد عايش، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسماعيلية.

بدأ الاحتفال بأداء شعائر صلاة المغرب ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ فرحان عبدالمجيد، ثم ألقى فضيلة الشيخ فودة السيد فودة كلمة الأوقاف بهذه المناسبة، أشار فيها إلى السيرة العطرة لميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام وفضل إحياء ذكراه العطرة والقدوة والأسوة الحسنة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وقدم الشيخ المبتهل فرحان عبدالمجيد فاصلًا من التواشيح الدينية والمديح.