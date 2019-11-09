شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 5 قرارات إزالة بمركزي البداري وديروط في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفذت محافظة أسيوط، السبت، 5 حالات لمخالفات بناء بمركزى البدارى وديروط وحى غرب، خلال حملة مكبرة استهدفت تنفيذ بعض مخالفات البناء على إخطارات المتابعة الميدانية بالمحافظة ومسؤولي الرصد بالمراكز والأحياء. يأتي ذلك تفعيلًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء والصادر تحت رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والذى توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماماً كبيراً. ودعت محافظة أسيوط كل المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في 8 يناير 2020 أياً كانت المخالفة، حيث سيتم تسلم كل الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.

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