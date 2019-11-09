شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر الاجتماعي ينفي تقسيط السيارة «نانو إيجيبت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، ما تردد بشأن تقسيط البنك للسيارة «نانو إيجيبت».

وقال «فاروق»، في تصريحات صحفية، السبت، أنه لا توجد أي تعاقدات أو إجراءات جرت بين البنك وأي من الجهات المسؤولة بشأن طرح سيارة بتلك المواصفات في السوق.

وأضاف أن الحديث عن توافر سيارة بهذه المواصفات غير منطقي، لأن الحصول على سيارة بتقسيط شهري 350 جنيهًا، يعني أن مدة التقسيط ستزيد على 10 سنوات، لذا فكل ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة بخصوص دعم البنك وتمويله لسيارات «نانو».