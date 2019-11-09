شكرا لقرائتكم خبر عن الكفن ومليون جنيه ينهيان خصومة ثأرية بين عائلتين في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت مديرية أمن بني سويف، بإشراف اللواء زكريا صالح، مدير الأمن، وبالتعاون مع لجنة المصالحات العُرفية ورجال الدين، السبت، جلسة صلح عرفية بين عائلتي ياسين والعمارنة والمقيمين بقرية بني هارون، لإنهاء الخصومة الثأرية بينهما، وذلك بمقر مركز شباب محمد قصلة بقرية تزمنت الشرقية بمركز بني سويف.

بدأت الجلسة بحضور أكثر من 300 فرد من العائلتين ورجال الأزهر الشريف والأوقاف وقيادات مديرية أمن بني سويف النظامية والبحثية والمحكمين العُرفيين، داخل السرادق الذي تمت إقامته للجلسة، بآيات من الذكر الحكيم، ثم بعض الكلمات من رجال الدين الإسلامي والتي تحث على السماحة والتصالح، وكلمة لمدير أمن بني سويف، الذي بعث برسالة وزير الداخلية، تتضمن تحيته لأهالي العائلتين وأهالي محافظة بني سويف لدورهم في إنهاء خلافاتهم ونبذ العنف والتسامح.

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وانتهت الجلسة بتقديم عائلة العمارنة الجودة «الكفن» لعائلة «ياسين» ودفع مبلغ مليون جنيه.

ويعود تاريخ الخصومة إلى منتصف يوليو 2017، حيث نشبت مشاجرة بين عائلة العمارنة وعنها: «حسن. أ. ح» وشقيقه «محمد» ونجل شقيق الأول «عبدالرحمن»، وبين عائلة ياسين وعنها: «محمود. ي. ط»، الذي لقي مصرعه في المشاجرة، وشقيقه «محمود»، ونجل المتوفى، وشقيقاه «محمد ومحمود» بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات الجيرة، وقيام الطرف الثاني بسكب مياه أمام مسكن الطرف الأول، تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب، نتج عنها وفاة أحد أفراد عائلة ياسين، إثر إصابته بالضرب بأداة حديدية، وتم ضبط الطرفين في المحضر رقم 14762 لسنة 2017 جنح مركز بني سويف، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وتوصلت الجهود إلى التقريب بين وجهتي نظر العائلتين، عن طريق الدفع بأعضاء لجنة المصالحات والاستعانة بالشخصيات الشعبية المؤثرة ورؤوس العائلات.

وتم عقد جلسة عُرفية بديوان مركز بني سويف، حتى تم التوصل لاتفاق مبدئي على الصلح بين أفراد العائلتين بحضور المحكمين لحين الصلح النهائي، وإنهاء الخصومة صلحًا، وقيام عائلة «العمارنة» بدفع مبلغ مالي قدره مليون جنيه، وتقديم «الجودة» أو الكفن لعائلة «ياسين».