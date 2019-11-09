شكرا لقرائتكم خبر عن محتجزة تضع مولودها داخل مستشفى بلبيس في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل مستشفى بلبيس المركزي بالشرقية، السبت، محتجزة بقسم شرطة أول العاشر من رمضان على ذمة إحدى القضايا، والتي خضعت لإجراء عملية ولادة قبل عودتها إلى مقر احتجازها بالقسم مرة أخرى.
كان اللواء أحمد زكى، نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بشعور «ن. أ»، المودعة بحجز القسم، على ذمة إحدى القضايا، بآلام الولادة.
وعلى الفور، جرى نقلها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزى، حيث وضعت مولودها، وتلقت الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، قبل عودتها إلى مقر احتجازها بالقسم مرة أخرى.
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