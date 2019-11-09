شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات مبادرة الحلاقين ضمن 100 مليون صحة بالدقهلية للحد من العدوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حيث يتم عمل ورش عمل للعاملين بصالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية بمحافظة الدقهلية، على يد المثقفين الصحيين التابعين لمديرية الشئون الصحية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بأنه أثناء التدريب سيقوم مندوب وزارة التنمية المحلية بتوزيع بوسترات توعية على كافة الصالونات، بالإضافة إلى هدية رمزية على أن يلتزم صاحب الصالون بتعليقها في مكان واضح.

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كما أصدرت وزارة الصحة عددا من التعليمات والإرشادات الصحية للحد من إنتشار العدوى، وسيتم نشرها بكافة صالونات التجميل والتوعية بها من خلال الندوات، وأهمها يحظر استعمال الشفرة الواحدة بين الزبائن ويستخدم بدلا منها شفرات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد أويقوم كل مواطن بإحضار الشفرة الخاصة به أثناء الحلاقة، وحظر استخدام الأدوات الحادة والمقص ، القصافة، العدسات اللاصقة، أدوات العناية بالبشرة ، الملقاط وغيرها من الأدوات لأكثر من سيدة داخل محلات الكوافير ومراكز التجميل وإستخدام المريلة البلاستيكية والماكنتوش" لكل مواطن والتخلص منها بعد نهاية الإستعمال ويحظر استخدام المريلة لأكثر من مواطن، يتم إرتداء جوانتي مطاطي "لاتکس" لكل مواطن ويحظر ارتداء الجوانتي لأكثر من مواطن، الحرص على الجروح حتى لوخدش بسيط والمسارعة في تطهيره وغسل الأيدي جيدا بالماء والصابون قبل التعامل مع الآخر، واستبدال فوط مسح الوجه بفوطة استخدام مرة واحدة أو مناديل ورقية لتجنب نقل العدوى من شخص لآخر أثناء الاستخدام، والتخلص من الأدوات الحادة الخاصة بالحلاقة أو التجميل في صندوق الأمان "safety BOX"، استخدام الكلور بمقدار واحد لأربع مرات مثلهم مياه لتنظيف الأسطح الملوثة لتجنب نقل العدوى ، الإلتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في كل صالون لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطن.