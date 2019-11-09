اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير منها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ذكرى المولد النبوى الشريف، وتغريم شركة شهيرة لإبادة الحشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة، وعزاء هيثم أحمد زكى.

السيسى يزور أكاديمية الشرطة ويتابع اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلبة الجدد.. ويهنئ الأمة بالمولد النبوى

انخفاض التضخم فى مصر لأدنى مستوياته منذ 9 سنوات.. وجهاز الإحصاء: التضخم السنوى تراجع لـ 2.4% فى أكتوبر

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تغريم إحدى شركات إبادة الحشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

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أسعار الذهب اليوم تهبط 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 661 جنيها للجرام

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