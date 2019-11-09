شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة: استكمال توصيل الغاز لأحياء المنطقة الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ، اجتماع بحضور ممثلي شركة تاون جاز وبعض رؤساء الاحياء ومديرى إدارة الطرق والإدارة الهندسية، لاستعراض أهم المشكلات، وتذليل الصعوبات لتوصيل الغاز الطبيعي لأحياء المنطقة الجنوبية . Advertisements وناقش الاجتماع طرق تقديم الأحياء الدعم اللازم فى مساعدة الشركة فى إنجاز الخطة، وفقا لتوجيهات توصيل الغاز الطبيعى لكافة المناطق تيسيرا على المواطنين. ووجهت المحافظة باستخراج تصاريح الحفر اللازمة، لاستكمال الأعمال، وكذلك إعداد مقايسات تالف الرصف دون مبالغة فى القيمة المالية، بالإضافة إلى عرض بعض الحالات على المستشار القانونى بالمنطقة لدراستها، وإعداد الرأى القانونى بشأنها.

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