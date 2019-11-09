"رياضة النواب" تشيد بافتتاح أمم أفريقيا للشباب: مصر تعيش أزهى عصورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

أشاد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالمستوى الرائع لحفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتي تقام على أرض مصر، في الفترة ما بين 8 و22 نوفمبر الجاري.

وقال "رشاد"، في بيان اليوم السبت، إن مصر أصبحت رمزًا وأيقونة حقيقية في في امتاع العالم أجمع بالمستوى التنظيمي الرائع للبطولات الرياضية، وأن الأمور أصبحت مهيئة تمامًا لأن تكون مصر وجهة حقيقية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، خصوصًا مع حجم طفرة البنية التحتية والمنشآت الرياضية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.

وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن مصر تواصل مسيرة إبهار العالم، وتؤكد من جديد أن تنظيم بطولة أمم إفريقيا للكبار؛ يونيو الماضي، لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء من خلال الخبرات والعقول المصرية الرائدة التي علمت البشرية منذ قديم الأزل معنى الحضارات، موجهًا التحية لجميع القائمين على تنظيم الحدث.

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وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى أن هذه المحافل دليل على عظمة العقول المصرية وإمكانياتها منقطعة النظير، وصدق رؤية القيادة السياسية التي آمنت بالشباب وتركت المناخ لهم ولعقولهم لكي يبهروا العالم، ووفرت لهم كل الامكانيات اللازمة ليعودوا بمصر لموقعها الرائد على الساحة الرياضية.

وأوضح رشاد، أن مصر تعيش أزهى عصورها الرياضية، وأن لجنة الشباب والرياضة ستكون دائما في مقدمة الصفوف لإزالة العراقيل والمشاكل التي تواجه المنظومة، بالإضافة إلى أنها لن تدخر جهدًا في اصدار التشريعات اللازمة لإصلاح البيئة الرياضية.

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