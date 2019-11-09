نشرة الحوادث المسائية.. تغريم شركة "حشرات"وقتل عامل لشقيقه في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

انتحار حداد في حلوان

كشفت تحقيقات نيابة حلوان الكلية، تفاصيل انتحار حداد داخل ورشته في حلوان.

التفاصيل عبر الرابط:

تأجيل دعوى سحب قلادة النيل من "البرادعي" لـ 30 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن شلال، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 21874 لسنة 71 قضائية، والتي طالب فيها بإلغاء قرار منح محمد البرادعي قلادة النيل لجلسة 30 نوفمبر.

التفاصيل عبر الرابط:

الدستورية تحسم نزاعًا بين النساجون الشرقيون والجمارك

حسمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، نزاعًا امتد 12 عامًا بين شركة النساجون الشرقيون ومصلحة الجمارك، وقضت باسترداد الشركة مبلغ 2 مليون و723 ألف جنيه كانت دفعتها رسومًا دون وجه حق للمصلحة.

التفاصيل عبر الرابط:

حريق هائل في محل بعين شمس

شب حريق هائل، داخل محل تجاري لبيع "الثلج" بمنطقة عين شمس، دون وقوع أي إصابات بشرية، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

التفاصيل عبر الرابط:

عامل يقتل شقيقه في عين شمس

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شقيقه بسلاح أبيض في عين شمس.

Advertisements

التفاصيل عبر الرابط:

القبض على مزورة مستندات رسمية بالقاهرة

تمكن رجال مباحث الاموال العامة من القبض سيدة تخصصت في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية.

التفاصيل عبر الرابط:

تغريم شركة لإبادة الحشرات بسبب "الرسائل المزعجة"

أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها رقم 647 لسنة 2019، بتغريم إحدى شركات إبادة الحشرات مبلغ 900 ألف جنيه، وذلك في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وللمادة 25 الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات.

التفاصيل عبر الرابط:

قتل سيدة مُسنة على يد زوج ابنتها وحفيدها بالفيوم

كشف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالفيوم لغز مقتل سيدة مُسنة بمسكنها بالفيوم وضبط مرتكبي الواقعة.

التفاصيل عبر الرابط:

تأجيل محاكمة 34 متهمًا في "اقتحام قسم التبين" لـ 11 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة 34 مُتهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"، لجلسة 11 نوفمبر، لسماع مرافعة الدفاع.

التفاصيل عبر الرابط:

تأجيل دعوى سحب الأوسمة والنياشين من مرسي لـ 23 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر التي أقامها طارق محمود المحامي، والتي يطالب فيها بسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات، التي منحها الرئيس الراحل محمد مرسي لنفسه، إبان فترة حكمه، لجلسة 23 نوفمبر.

التفاصيل عبر الرابط: