شنق نفسه بـ"حبل غسيل".. تفاصيل انتحار حداد في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

كشفت تحقيقات نيابة حلوان الكلية، تفاصيل انتحار حداد داخل ورشته حلوان.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي النيابة محضرا بالعثور على جثة "أحمد. م" داخل ورشته مشنوقًا بحبل غسيل في "شقف الورشة".

وتبين من معاينة موقع الحادث أن الورشة مغلقة من الخارج، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها أو سرقة أموال ومتعلقات المتوفى، بالإضافة لتركه "جوابًا" يفيد إقدامه على الانتحار.

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وقالت زوجة المتوفى إن زوجها خرج من السجن بعد قضائه العقوبة في إحدى القضايا، وفتح ورشة الحدادة مرة أخرى، لكنه لم يستطع التكفل بمصروفات المنزل، فنشبت بينهما مشاجرة ترك على أثرها البيت وغادر للعيش في الورشة قبل 20 يومًا.

وأضافت الزوجة أنها لم تزر زوجها منذ ثلاثة أيام نظرًا لمرضها بعد ولادتها طفلًا، وفوجئت بالجيران يخبروها أنه لم يفتح الورشة طوال نهار يوم الحادث، وبعد إبلاغ الشرطة فوجئوا بانتحاره.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المتوفى لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه.