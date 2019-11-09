أخبار مصر | مصر تشارك في اجتماع وزراء خارجية الدول الأفريقية والنوردية بتنزانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تشارك في اجتماع وزراء خارجية الدول الأفريقية والنوردية بتنزانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك السفير أبو بكر حفني مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ممثلاً عن وزير الخارجية، في الاجتماع الـ ١٨ لوزراء خارجية الدول الأفريقية والنوردية الذي عُقد بالعاصمة التنزانية دار السلام يومي ٧ و٨ نوفمبر ٢٠١٩.

وقد شارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرئيس التنزاني "جون ماجوفولى" فضلاً عن وفود ٢٥ دولة أفريقية و٤ دول نوردية.

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تضمن الاجتماع جلستين رئيسيتين، خصصت الأولى لبحث جهود الدول المشاركة في الاجتماع فى مجال السلم والأمن، في حين تطرقت الجلسة الثانية إلى أُطُر التعاون بين الدول الأفريقية والنوردية في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة.

هذا وقد قام مساعد وزير الخارجية خلال كلمته بإبراز الدور المصر ي في مجال السلم والأمن في أفريقيا لاسيما في إطار الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، واستضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، منوهاً إلى أهداف إنشاء المركز والدور الذي سيضطلع به لمساعدة الدول التي مرت بصراعات واضطرابات سياسية.

كما استعرض السفير "حفني" جهود مصر لتشجيع الدول الأفريقية على التوقيع والتصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية التي توفر فرصاً هائلةً لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية، مؤكداً على أهمية تشجيع استثمارات رجال الأعمال الأفارقة في القارة الأفريقية بما يساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مختلف دول القارة.