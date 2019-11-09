أخبار مصر | مصطفى ثابت يتحدث عن الإعلام الإلكتروني بجانب شوبير والمستكاوي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى ثابت يتحدث عن الإعلام الإلكتروني بجانب شوبير والمستكاوي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الخليج 365، محاضرة عن الإعلام الرقمي، ضمن الملتقى الإعلامي الثاني الذي ينظمه النادي الدولي للإعلام الرياضي بالقاهرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جاءت محاضرة الدكتور مصطفى ثابت ضمن ٦ محاضرات وتدريبات عملية وزيارات ميدانية للزملاء الصحفيين العرب، أبرزها محاضرة الناقد الرياضي حسن المستكاوي ومحاضرة الإعلامي أحمد شوبير.

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تحدث الدكتور مصطفى ثابت، عن الإعلام الإلكتروني ودوره وإيجابياته وسلبياته، شرح أبرز المفاهيم التي يجب على الزملاء الصحفيين معرفتها.

وكعادته في جميع محاضراته فور انتهائها، التف حوله الزملاء الصحفيين العرب لسماع المزيد من المعلومات، خصوصا أن المحاضرة امتدت طويلا بسبب كثرة الأسئلة.

اللجنة التأسيسية للنادي الدولي للإعلام الرياضي تتكون من ١٦ صحفيا وإعلاميا من معظم أنحاء العالم، الرئيس المؤسس هو الإعلامي البحريني محمد قاسم، والرئيس التنفيذي هي الإعلامية الليتوانية لايما ستنولهوف، ونائب الرئيس هو الإعلامي التونسي عدنان بن مراد، ونائب الرئيس عن قارة إفريقيا هو الإعلامي المصري احمد شوبير، ونائب الرئيس عن قارة آسيا هو الإعلامي الإماراتي عبد الله إبراهيم، ونائب الرئيس عن قارة أوروبا هى الإعلامية البيلاروسية انستاسيا مارينينبا، والأمين العام هو الإعلامي الفلسطيني حسين عليان.