أخبار مصر | رئيس الوفد: عيد الجهاد يوم تاريخي يجسد كفاح الشعب.. ونطالب بجعله عيدًا قوميًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوفد: عيد الجهاد يوم تاريخي يجسد كفاح الشعب.. ونطالب بجعله عيدًا قوميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، يوم الأربعاء المقبل، احتفالية كبرى بعيد الجهاد الوطني، في المقر الرئيسي للحزب بالدقي، بحضور أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد ونوابه في البرلمان، وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب السياسية، وسفراء عدد من الدول العربية.

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن عيد الجهاد هو عيد للمصريين جميعًا، ورسالة لهم بأن المصريين كانوا منذ مئة عام وما زالوا وسيكونون هم الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها كل المؤامرات والدسائس والفتن التي تنال من الدولة المصرية ومن الشعب المصري.

وأشار "أبو شقة" إلى أن الاحتفالية تسلط الأضواء على عراقة وأصالة وكفاح ونضال هذا الشعب الذي يمتد بجذوره إلى سبعة آلاف عام من الكفاح والخبرة والحنكة السياسية، قائلا: "نذكّر جميع الأجيال بهذا اليوم التاريخي الذي حُفر في ذمة التاريخ وفي ضميره كفاح هذا الشعب".

وأوضح "أبو شقة" أن حزب الوفد حريص دائمًا على إحياء هذه المناسبات والاحتفاليات الوطنية، ويسعى لترسيخ ثوابت زعمائه السابقين الذين كافحوا لترسيخ المبادئ الوطنية الديمقراطية، مؤكدًا ضرورة استلهام منه الوطنية والسير على الدرب من أجل مقاومة كل التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية.

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