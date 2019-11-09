أخبار مصر | عاجل.. حقيقة تقسيط بنك ناصر للسيارة نانو إيجيبت الكهربائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حقيقة تقسيط بنك ناصر للسيارة نانو إيجيبت الكهربائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، ما تردد مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن تقسيط البنك للسياره نانو إيجيبت الكهربائية.

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا منشورات توضح إن هذه السيارة هي أرخص سيارة في مصر ومصممة لمحدودي الدخل والشباب المصري وإنها ستغزو السوق المصري، ومتوقع زيادة عالية في شرائها لأن سعرها كسعر التوك توك وان البنك يقدم نظام تقسيط لها بمقدم 5000 جنيه و355 جنيهًا قسط كل شهر.

وأكد فاروق، أنه لا توجد أى تعاقدات أو إجراءات جرت بين البنك وأي من الجهات المسئولة بشأن طرح سيارة بتلك المواصفات في السوق، موضحا أن الحديث عن توافر سيارة بهذه المواصفات غير منطقي لأن الحصول على سيارة بتقسيط شهري 350 جنيها، يعني أن مدة التقسيط ستزيد على 10 سنوات لذلك فكل ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة، بخصوص دعم البنك وتمويله لسيارات "نانو".